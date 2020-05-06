Компания Volvo отчиталась по продажам за апрель

06.05.2020, 10:40, Новости дня

Шведская компания Volvo продала в прошлом месяце более 31,7 тысяч новых машин.

Указанный результат свидетельствует о сокращении продаж на 43,8% по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года. Специалисты указывают, что причина такого обстоятельства кроется в эпидемии коронавируса, а также в общей кризисной обстановке в мире. В свою очередь, ранее аналитики спрогнозировали, что кризис в автомобильной отрасли сохранится до конца нынешнего года.

За первые 4 месяца общее количество продаж автомобилей Volvo составило 163,6 тысяч экземпляров, что на четверть меньше, чем в прошлом году. Кроме того, доля продвинутой линейки Recharge увеличилась в 2 раза и теперь достигает 14%.