Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

06.05.2020, 10:30, Разное

Нейробиолог из Испании Диего Редоларне объяснил, что высокая смертность от коронавируса среди мужчин может являться следствием курения. Эти данные ещё предстоит проверить, так как при поступлении пациентов не учитывается фактор вредных привычек.

Количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией у мужчин и женщин по всему миру практически идентично и отличается незначительно. Несмотря на это, в Испании в 2,5 раза больше летальных случаев именно у представителей сильной половины человечества. Также у них чаще диагностируются различные осложнения, вызванные заболеванием. Именно поэтому Диего Редоларне уверен, что всему виной курение, которое и вредит лёгким, делая организм более уязвимым. В пользу этой теории говорит и тот факт, что осложнения фиксируются в равной степени у всех возрастов, включая подростков и стариков.

Несмотря на такие заявления, необходимо куда больше данных для опровержения или подтверждения теории нейробиолога. Эксперты отметили, что сейчас поступающие в больницу с коронавирусом не проходят детальное анкетирование и вредные привычки не учитываются. Поэтому нельзя точно говорить о том, усугубляет ли курение течение заболевания, пишет интернет-издание REN TV.