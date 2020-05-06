Россия стала пятой в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса

06.05.2020, 10:30, Новости дня

Россия обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Первые четыре места занимают США, Испания, Италия и Великобритания соответственно. В Германии, оказавшейся на шестом месте, по сведениям института имени Роберта Коха на утро среды, подтверждено 164807 случаев (накануне сообщалось о 163 860). На седьмом месте остается Франция, где, по данным властей, 132967 инфицированных, передает ТАСС.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 10559 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 165 тыс. случаев заболевания.