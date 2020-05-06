 

Обновленный браузер Mozilla Firefox 76 с Lockwise сообщит об утечке паролей

06.05.2020, 10:30, Разное

Состоялся релиз стабильной версии браузера Mozilla Firefox 76 с менеджером паролей Lockwise, обладающим функцией проверки утечки личных данных. Компания выпустила программу для таких операционных систем, как Windows, macOS и Linux.
Почти все нововведения в браузере Mozilla Firefox 76 касаются повышения безопасности работы в Сети. Так, на появлении многих функций в Lockwise настаивали сами пользователи, поэтому разработчики постарались выполнить все их пожелания. Основная из них заключается в сканировании паролей на предмет утечки, такая функция позволяет заранее предотвратить похищение важной информации.

В основном хакеры получают доступ к паролю через брут-форс, поэтому пользователь даже может не узнать, что его данные скомпрометированы. Часто сайты нарушают требования к уровню безопасности, что становится причиной утечки данных. В браузере Mozilla Firefox 76 менеджер паролей Lockwise будет оповещать пользователя при посещении таких ресурсов.



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