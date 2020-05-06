С Чаяндинского месторождения, где произошла вспышка коронавируса, вывезут 8500 вахтовиков

06.05.2020, 10:29, Новости дня

С Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии вывезут 8500 вахтовиков, оставшиеся 2000 сотрудников будут обеспечивать непрерывный производственный процесс, объявил глава республики Айсен Николаев.

На Чаяндинском месторождении с 17 апреля введен карантин из-за коронавируса, позже тестирование прошли около 10 тысяч человек.

Сотрудники “Стройтрансгаза”, которых на месторождении подавляющее большинство, 7500 человек, сдали вторичные анализы. Из 5000 тестов менее 250 – положительные, у 95% из них нет симптомов, сообщил Николаев.

“Считаем, что распространение болезни будет исчисляться в несколько сотен, но никак не тысяч, как это обсуждается в СМИ”, – сказал глава республики.

Он напомнил, что с месторождения уже вывезли более 1000 вахтовиков. Вывоз рабочих продолжается в плановом режиме, примерно по 500 человек в день.

Ранее эксплуатирующая организация месторождения ООО “Газпром добыча Ноябрьск” сообщала, что сформировала на ключевом объекте месторождения “чистую зону”, в ней трудятся 50 работников Чаяндинского нефтегазопромыслового управления. Еще 55 человек в таком же режиме работают на территории приемо-сдаточного пункта.

Всего на месторождении находятся 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций “Газпрома”. 4 мая сообщалось, что на коронавирус протестировали 10 тысяч живущих там рабочих. По информации главного внештатного инфекциониста Минздрава Елены Малинниковой, положительный результат получен примерно у трети протестированных. Официально Роспотребназдор подтвердил 39 случаев заражения коронавирусом на территории месторождения. Заболевших лечат в Якутии и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Вывозить рабочих из опасного региона, где зафиксировали вспышку коронавируса, власти стали только после того, как несколько сотен вахтовиков устроили несанкционированный митинг из-за плохих условий содержания в поселке, закрытом на карантин. Бастующие вахтовики перекрыли дорогу в регионе и несколько дней жгли покрышки, пока власти не пообещали их эвакуировать. Они жаловались на скученность, на плохую еду в местной столовой (катализатором возмущения стал заплесневелый хлеб, который выдали рабочим), а также на то, что заразившиеся и еще здоровые продолжают жить в одних помещениях.

В то же время Малинникова заявляла 4 апреля, что в вахтовом поселке на Чаяндинском месторождении уже имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов.