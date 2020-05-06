Reuters: США разрабатывают международный договор о добыче ископаемых на Луне без участия России

06.05.2020, 10:29, Новости дня

США разрабатывают проект международного договора по добыче ресурсов на Луне, России в списке возможных участников соглашения нет, сообщают источники Reuters.

Документ получил название “Соглашения Артемиды” (Artemis Accords). Договор предполагает создание вокруг баз по добыче полезных ископаемых на Луне “зон безопасности” – чтобы предотвратить вмешательство конкурирующих стран или компаний. По словам одного из источников агентства, размеры зон безопасности будут варьироваться в зависимости от деятельности, которая ведется в них, без объявления отдельных территорий суверенными. “Это не какие-то территориальные претензии”, – пояснил он.

Соглашение также предполагает разработку правовой базы, которая закрепила бы за компаниями право собственности на ресурсы, которые они добывают на Луне, пишет Reuters.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа рассказал агентству, что США предпочли разработать соглашение самостоятельно, а не обсуждать перспективы освоения Луны в ООН из-за затягивания процесса и непродуктивной работы с государствами, не ведущими космическую деятельность. В ближайшие недели США планируют представить договор странам-партнерам. Среди них Канада, Япония, ОАЭ и европейские страны. Россия, главный партнер NASA на МКС, не будет привлекаться к переговорам на этом этапе, так как США оценивают действия российских сил на околоземной орбите в отношении американских спутников-шпионов как враждебные.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, который закрепляет за Соединенными Штатами право осваивать в коммерческих целях ресурсы на Луне, Марсе и других небесных телах. В “Роскосмосе” назвали это попыткой “экспроприации космического пространства” и “агрессивным планом по фактическому захвату территорий других планет”, которые вредят сотрудничеству России и США.

Статус Луны как достояния всего человечества закреплен в соглашении “О деятельности государств на Луне и других небесных телах”, принятом Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 году. Документ ратифицировали 18 стран, США и Россия не входят в их число.