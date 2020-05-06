Судья Верховного суда Рут Гинсбург госпитализирована

06.05.2020, 10:25, Новости дня

Судья Верховного суда Рут Бейдер Гинсбург, здоровью которой несколько раз угрожала серьезная опасность, во вторник перенесла нехирургическую процедуру в связи с заболеванием желчного пузыря, после которой «отдыхает в комфортной обстановке», сообщила представитель суда Кэти Арберг.

У 87-летней Гинсбург был обнаружен камень в желчном пузыре, ставший источником инфекции. Она проходила лечение в больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, сообщила Арберг.

Ожидается, что, находясь в больнице, Гинсбург в среду примет участие в прениях сторон в суде в дистанционном режиме.