Белый дом обсуждает вопрос о роспуске рабочей группы по коронавирусу

06.05.2020, 10:25, Новости дня

Белый дом планирует свернуть деятельность рабочей группы по коронавирусу в ближайшие недели по мере переключения внимания на перезапуск экономики.

Во вторник президент Дональд Трамп объявил, что на смену рабочей группе придут консультативные группы «другой формы».

«Эта форма – безопасность и перезапуск, – заявил Трамп журналистам во время визита в Аризону. – Вероятно, мы создадим другую группу».

Работа по ослаблению продолжающейся эпидемии коронавируса в конечном итоге перейдет в такие ведомства, как Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, сообщил вице-президент Майк Пенс.

«Мы обсуждаем вопрос о том, когда рабочей группе будет уместно завершить свою работу, – заявил Пенс журналистам на брифинге во вторник. – Мы уже начали обсуждать план перехода с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям».

Тем не менее, он назвал дискуссии о роспуске рабочей группы «предварительными».