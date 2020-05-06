Белый дом обсуждает вопрос о роспуске рабочей группы по коронавирусу

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06.05.2020, 10:25, Новости дня

Белый дом планирует свернуть деятельность рабочей группы по коронавирусу в ближайшие недели по мере переключения внимания на перезапуск экономики.

Во вторник президент Дональд Трамп объявил, что на смену рабочей группе придут консультативные группы «другой формы».

«Эта форма – безопасность и перезапуск, – заявил Трамп журналистам во время визита в Аризону. – Вероятно, мы создадим другую группу».

Работа по ослаблению продолжающейся эпидемии коронавируса в конечном итоге перейдет в такие ведомства, как Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, сообщил вице-президент Майк Пенс.

«Мы обсуждаем вопрос о том, когда рабочей группе будет уместно завершить свою работу, – заявил Пенс журналистам на брифинге во вторник. – Мы уже начали обсуждать план перехода с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям».

Тем не менее, он назвал дискуссии о роспуске рабочей группы «предварительными».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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