Белый дом обсуждает вопрос о роспуске рабочей группы по коронавирусу
06.05.2020, 10:25, Новости дня
Белый дом планирует свернуть деятельность рабочей группы по коронавирусу в ближайшие недели по мере переключения внимания на перезапуск экономики.
Во вторник президент Дональд Трамп объявил, что на смену рабочей группе придут консультативные группы «другой формы».
«Эта форма – безопасность и перезапуск, – заявил Трамп журналистам во время визита в Аризону. – Вероятно, мы создадим другую группу».
Работа по ослаблению продолжающейся эпидемии коронавируса в конечном итоге перейдет в такие ведомства, как Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, сообщил вице-президент Майк Пенс.
«Мы обсуждаем вопрос о том, когда рабочей группе будет уместно завершить свою работу, – заявил Пенс журналистам на брифинге во вторник. – Мы уже начали обсуждать план перехода с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям».
Тем не менее, он назвал дискуссии о роспуске рабочей группы «предварительными».
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Русская служба «Голоса Америки»
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