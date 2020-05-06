Доктор Александр Мясников рассказал о высоком риске заражения COVID-19 у онкобольных пациентов

06.05.2020, 10:09, Разное

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о высоком риске заражения COVID-19 у пациентов со злокачественными новообразованиями. Медик не советует на фоне пандемии коронавируса прерывать процесс планового лечения и курсы химиотерапии.

Александр Мясников отмечает, что лишь в случае положительного результата теста на наличие коронавируса следует отменить плановую госпитализацию. Врач указывает на ослабление иммунитета пациента в период лечения, поэтому инфекционные заболевания, в том числе и коронавирус, способны стать причиной появления осложнений.

В связи с этим медик рекомендует людям, у которых диагностировано наличие злокачественных опухолей, придерживаться всех профилактических мер и пребывать в самоизоляции, пишет “НьюИнформ”.