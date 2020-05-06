 

Компания Huawei создала аналог AirPods Pro — беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3i

06.05.2020, 10:09, Разное

Компания Huawei презентовала беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3i. Они являются бюджетной альтернативой AirPods Pro, так как способны активно подавлять шум.
Внешний вид Huawei FreeBuds 3i имеет схожий дизайн с AirPods Pro. Старт продаж беспроводных наушников в Великобритании должен начаться 20 мая. Их стоимость составит £90, согласно текущему курсу валют – это приблизительно $112 и 8 233 рублей. Huawei FreeBuds 3i будут представлены в двух цветах: белом и чёрном.

Наушники оборудованы тремя микрофонами: два внешних и один внутренний для качественного шумоподавления. Данную схему можно увидеть и у Samsung Galaxy Buds+. Производитель заявляет, что шумоподавление достигает 32 дБ. В наушниках можно слушать музыку до 3,5 часов благодаря собственным аккумуляторам. С помощью зарядного футляра обеспечиваются дополнительные 14,5 часов воспроизведения музыки.



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