 

Патрушев назвал ложь Запада о Второй мировой инструментом принижения роли РФ в мире

06.05.2020, 10:08, Новости дня

Извращенная трактовка западными историками и элитами событий Второй мировой войны направлена на разрушение сложившейся архитектуры международной безопасности и принижение роли РФ в мире, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев сообщил газете «Аргументы и факты», что «для современной западной элиты ложь о войне – это инструмент принижения роли РФ в мире, а также стратегическая линия, нацеленная на разрушение сложившейся по итогам войны многосторонней архитектуры коллективной безопасности».

Он указал, что информационное пространство заполонили «материалы западных историков-очернителей с извращенной трактовкой фактов и наглым вымыслом». Кроме того, в ход уже идут призывы пересмотреть результаты Нюрнбергского процесса и перекроить политическую карту мира.

«При этом противодействие откровенной фальсификации исторических фактов называют дезинформацией и вмешательством в деятельность независимых средств массовой информации, притеснением свободы слова в литературе и кинематографе», – добавил секретарь Совбеза.

Ранее РФ раскритиковала США за попытки переписать историю Победы. Москва заявляла, что США пытаются разыграть карту переписывания истории в свою пользу, в том числе с целью занижения роли Красной Армии в победе во Второй мировой войне.



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