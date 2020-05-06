 

Россия решила отправить в Ливан помощь для борьбы с коронавирусом

06.05.2020, 10:08, Новости дня

Россия поможет Ливану в диагностировании коронавируса у граждан в рамках борьбы с распространением инфекции, сообщил министр здравоохранения Ливана Мохаммад Хасан.

«Россия две недели назад предложила помощь в выявлении коронавируса. Мы подготовили необходимое письмо и ждем прибытия этой помощи, будь это медицинская и логистическая», – цитирует РИА «Новости» Хасана.

По его словам, несмотря на тяжелое время, которое переживает Россия, она  никогда не отказывала в оказании помощи. 

«Мы понимаем сложившуюся ситуацию, и я хочу выразить благодарность Российской Федерации и всем странам, которые инициировали помощь Ливану без какой-либо политической подоплеки», – сказал он.

В частности, Китай, Иран и Катар организовали прямую поставку помощи Ливану. При этом Хасан отметил, что другие страны предоставляли помощь институтам гражданского общества в обход министерству. По его словам, «подобный вид помощи сбивает с толку стратегию министерства, которая покрывает все институты власти, чтобы те были в полной готовности к любой новой волне или вспышке».

«Наша работа прозрачна и взвешенна ко всем слоям ливанского общества. В связи с этим мы призываем передавать помощь через министерство, относясь к нему как к центру здравоохранения в Ливане», – добавил Хасан.

На сегодня в Ливане подтверждено более 740 случаев заболевания коронавирусом. Режим ЧС в стране введен с 16 марта и продлен до 24 мая.

Напомним, РФ уже оказала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина). Позднее к Москве за помощью обратились еще 12 стран: Алжир, Египет, Катар, Кувейт, Йемен, Ливан, Ливия, Сирия, Марокко, Палестина, Судан и Тунис.

МИД РФ пообещал не оставлять без внимания просьбы о помощи от других стран.



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