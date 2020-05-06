США разрабатывают соглашение для добычи ископаемых на Луне без России – СМИ

06.05.2020, 10:02, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект нового международного соглашения по добыче ресурсов на Луне, сообщило 5 мая агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с процессом подготовки документа.

В рамках проекта, который получил название Artemis Accords, США планируют сотрудничать с Канадой, Японией, Объединенными Арабскими Эмиратами, а также рядом европейских стран. Их администрация Трампа считает единомышленниками в вопросе добычи ископаемых на Луне.

Россию, которая является основным партнером американского космического агентства NASA на Международной космической станции, не планируют привлекать к проекту, выяснило агентство. В Пентагоне считают маневры российских спутников на околоземной орбите враждебными.

Договор предусматривает создание зон безопасности вокруг будущих лунных баз. Они нужны, чтобы предотвратить помехи или нанесение ущерба от конкурирующих стран или компаний, действующих в непосредственной близости.

Кроме того, как сообщил источник агентства, соглашение должно создать основу для владения добываемыми на Луне ресурсами.

Собеседники Reuters отметили, что речь о территориальных претензиях на Луну не идет. Зоны безопасности, размер которых будет варьироваться в зависимости от проводимых операций, позволят координировать действия стран – участников программы. Источник объяснил, что если кто-то из партнеров захочет приблизиться к базе другой страны, то ему нужно будет заранее связаться, проконсультироваться и выяснить, как это можно сделать безопасно для всех.

Соглашение получило свое название в честь лунной программы NASA “Артемида” (Artemis). В эту программу NASA инвестирует “десятки миллиардов долларов”, сообщило агентство. В 2024 году NASA планирует совершить высадку на Луне, впервые с 1972 года. К 2028-му аэрокосмическое агентство собирается обустроить на спутнике Земли стационарную базу.

В 2015 году в США приняли закон, который предоставляет компаниям право собственности на ресурсы, которые они добывают в космическом пространстве, однако в международном правовом поле таких законов не существует.

В начале апреля 2020 года Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома. В документе было сказано, что космос юридически и физически является “уникальным пространством для деятельности человека”, и США “не рассматривают его в качестве всеобщего достояния”, поэтому политика страны должна быть направлена на поощрение международной поддержки добычи и использования ресурсов в космосе.