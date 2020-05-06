В Украине число жертв коронавируса достигло 327
06.05.2020, 10:02, Новости дня
В Украине за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 11 человек, общее число жертв выросло до 327. Об этом 6 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.
За минувшие сутки выявили 487 новых случаев заболевания, 11 человек умерли и 118 вылечились от COVID-19.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 13 184 случая коронавирусной инфекции.
Методом полимеразной цепной реакции в Украине на коронавирус исследовали 144 283 образца, уточнили в Telegram-канале Министерства здравоохранения, посвященном COVID-19.
Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:
Винницкая область – 472;
Волынская область – 359;
Днепропетровская область – 568;
Донецкая область – 85;
Житомирская область – 456;
Закарпатская область – 572;
Запорожская область – 298;
Ивано-Франковская область – 1037;
Киев – 1651;
Киевская область – 891;
Кировоградская область – 402;
Львовская область – 553;
Луганская область – 42;
Николаевская область – 165;
Одесская область – 505;
Полтавская область – 232;
Ровенская область – 787;
Сумская область – 130;
Тернопольская область – 935;
Харьковская область – 403;
Херсонская область – 143;
Хмельницкая область – 134;
Черкасская область – 314;
Черновицкая область – 1985;
Черниговская область – 65.
На утро 5 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 697 человек, 1875 человек из них вылечились, а 316 скончались.
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