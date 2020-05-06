В Украине число жертв коронавируса достигло 327

06.05.2020, 10:02, Новости дня

В Украине за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 11 человек, общее число жертв выросло до 327. Об этом 6 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За минувшие сутки выявили 487 новых случаев заболевания, 11 человек умерли и 118 вылечились от COVID-19.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 13 184 случая коронавирусной инфекции.

Методом полимеразной цепной реакции в Украине на коронавирус исследовали 144 283 образца, уточнили в Telegram-канале Министерства здравоохранения, посвященном COVID-19.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:

Винницкая область – 472;

Волынская область – 359;

Днепропетровская область – 568;

Донецкая область – 85;

Житомирская область – 456;

Закарпатская область – 572;

Запорожская область – 298;

Ивано-Франковская область – 1037;

Киев – 1651;

Киевская область – 891;

Кировоградская область – 402;

Львовская область – 553;

Луганская область – 42;

Николаевская область – 165;

Одесская область – 505;

Полтавская область – 232;

Ровенская область – 787;

Сумская область – 130;

Тернопольская область – 935;

Харьковская область – 403;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 134;

Черкасская область – 314;

Черновицкая область – 1985;

Черниговская область – 65.

На утро 5 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 697 человек, 1875 человек из них вылечились, а 316 скончались.