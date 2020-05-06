 

В Китае 22 новых случая COVID-19. Третью неделю в стране не фиксируют смертей от коронавируса

06.05.2020, 10:02, Новости дня

5 мая в Китае было зарегистрировано два новых завозных случая коронавируса и 20 новых бессимптомных носителей, сообщила 6 мая Национальная комиссия по здравоохранению КНР. 

Общее число официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на материковой части Китая составляет 82 883, погибло 4633 человека.

Подавляющее большинство пациентов – 77 911 – уже выздоровели и выписались из больниц, в том числе 58 за последние сутки. 

В настоящее время лечиться от инфекции продолжают 339 человек. 

На сайте Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний опубликована статистика по заболеваемости COVID-19 с начала вспышки эпидемии. Из нее следует, что с 16 апреля в стране не регистрируют ежедневных смертей от коронавируса.

Но 17 апреля китайские власти признали, что данные о числе погибших в городе Ухань, где зафиксировали вспышку COVID-19, были неполными: от коронавируса в стране погибло 4632 человека, а не 3342, как сообщалось раннее, проинформировал телеканал CGTN. Еще один летальный случай был учтен 26 апреля. Как писало агентство Reuters, китайские власти тогда объяснили, что ранее пропустили данные о еще одной смерти в Пекине. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в конце 2019 года. Чтобы сдержать распространение инфекции, китайские власти в январе ввели строгие карантинные меры, 13 городов в провинции Хубэй были фактически заблокированы. 25 марта ограничения начали снимать.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавирусной инфекции, в мире зарегистрировано почти 3,7 млн случаев заболеваний COVID-19, умерло более 257 тыс. пациентов, вылечились почти 1,2 млн. Китай находится на 11-м месте в мире по числу инфицированных коронавирусом и количеству летальных случаев. 

Американская разведка считает, что Китай скрывает масштабы заражения коронавирусом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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