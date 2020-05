Ученые рассказали, чем полезна физическая активность на ранних сроках беременности

06.05.2020, 9:55, Разное

Ученые впервые показали, что умеренная или интенсивная физическая активность на ранних сроках беременности способствует снижению уровня воспаления в организме женщин и нормализует иммунные реакции. По их мнению, это должно способствовать здоровому протеканию беременности. Свои выводы авторы опубликовали в Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.

При беременности в организме происходят изменения в эндокринной и иммунной системах, которые поддерживают здоровье женщины во время вынашивания ребенка. Нарушение в этих механизмах на ранних стадиях беременности может приводить к осложнениям как со стороны матери, так и со стороны ребенка.

Новое исследование улучшает понимание того, как беременные женщины могут лучше регулировать и поддерживать здоровье, чтобы беременность протекала без осложнений.

Раньше уже было известно, что изменения в образе жизни, включая увеличение физической активности, могут способствовать регулированию иммунных и метаболических реакций при беременности. Но данных об их пользе на ранних сроках беременности очень мало. Кроме того, этот вопрос никогда не изучался с участием здоровых женщин.

В новой научной работе ученые из Гранадского университета впервые проанализировали влияние уровня физической активности на женщин на ранних сроках беременности. Они объективно измерили, сколько времени участницы исследования проводят активно и как это отражается на маркерах риска осложнений при беременности.

В участии приняли участие 50 здоровых женщин в возрасте 33 лет. Ученые выдели две группы участниц: активность которых соответствует или не соответствует рекомендованному уровню физической активности в 150 минут средней или интенсивной нагрузки. В фокусе авторов работы были концентрация липидов, углеводов и воспалительных маркеров в крови женщин.

Ученые обнаружили, что у женщин, уровень физической активности которых соответствовал рекомендациям, были ниже показатели маркеров воспаления в крови. В то же время, упражнения не влияли на липиды и уровень глюкозы в крови.

Авторы исследования пришли к выводу, что физическая активность нормализует иммунные и метаболические реакции организма на ранних стадиях беременности. Соответственно, она может способствовать здоровой и успешной беременности.