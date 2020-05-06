По газонам и кустам: полицейские на автомобиле устроили погоню по московскому скверу
06.05.2020, 9:54, Новости дня
В Гольяновском сквере полицейские устроили погоню за пешим нарушителем на автомобиле. Стражей органов правопорядка не остановили ни газоны, ни кусты.
Очевидцец снял на видео окончание погони — сломав несколько кустов, машина остановилась, и выскочившие из нее полицейские быстро догнали утомленного беглеца.
Снятые кадры появились в районном сообществе "Подслушано в Гольяново". Некоторые пользователи сообщили, что полицейские ловили наркокурьера, однако официально эта информация не подтверждалась.
В настоящее время полицейские проводят проверку действий своих коллег в московском сквере.
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