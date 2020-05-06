По газонам и кустам: полицейские на автомобиле устроили погоню по московскому скверу

06.05.2020, 9:54, Новости дня

В Гольяновском сквере полицейские устроили погоню за пешим нарушителем на автомобиле. Стражей органов правопорядка не остановили ни газоны, ни кусты.

Очевидцец снял на видео окончание погони — сломав несколько кустов, машина остановилась, и выскочившие из нее полицейские быстро догнали утомленного беглеца.

Снятые кадры появились в районном сообществе "Подслушано в Гольяново". Некоторые пользователи сообщили, что полицейские ловили наркокурьера, однако официально эта информация не подтверждалась.

В настоящее время полицейские проводят проверку действий своих коллег в московском сквере.