 

Дэйна Уайт: Макгрегор против Масвидаля? Это отличная идея!

06.05.2020, 9:54, Новости дня

Пока большинство промоушенов смешанных единоборств вместе со всем миром переживают пандемию коронавируса, ведущая американская лига ММА создает ажиотаж буквально на ровном месте. Глава UFC Дэйна Уайт намекнул, что в этом году может состояться бой Конора Макгрегора и Хорхе Масвидаля.

Ирландец Макгрегор – главная звезда UFC, он был чемпионом лига в двух весовых категориях, но полтора года назад проиграл в чемпионском бою непобежденному россиянину Хабибу Нурмагомедову. Однако Конор остается той фигурой, которая в значительной степени помогает UFC раскручивать свой бренд в качестве премиального: он всегда на виду, он скандален, он не лезет за словом в карман, он добавляет перца в имидж организации, с которой связан.

Масвидаль, безусловно, по степени известности уступает Макгрегору на порядок и чемпионских титулов не носил. Однако он боец весьма зрелищного стиля и в последнее время с его помощью Лига постоянно поднимает интерес даже ко второсортным турнирам. На сегодня Хорхе обладатель двух весьма престижных достижений: в июле 2019 году он в бою с Беном Аскреном совершил самый быстрый нокаут в истории UFC, а в прошлом ноябре выиграл у Нейта Диаса специальный пояс BMF – "самому опасному бойцу (в оригинале – "ублюдку")".

И вот глава UFC Дэйна Уайт считает, что поединок двух столь одиозных фигур его Лиги вполне возможен: "Очень хорошая идея. Такой вариант также возможен, — цитирует менеджера британское издание Express. – Конор против кого бы то ни было – это всегда большой бой".



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