 

«Оплачиваю домработницу»: Марат Башаров рассказал, сколько тратит на экс-супругу Елизавету Шевыркову

06.05.2020, 9:53, Разное

Марат Башаров в очередной раз очутился в центре скандала. Актер поругался со своей экс-супругой Елизаветой Шевырковой, после чего озвучил суммы, которые тратит на ее обеспечение.
После ссоры с бывшей женой Марат Башаров опубликовал в Сети видео их разговора, отснятое им самим. На кадрах Елизавета Шевыркова винит бывшего избранника в употреблении алкоголя в тот момент, когда он находился с их сыном Марселем. Актер полностью отрицает этот факт, после чего экс-супруга набрасывается на него с кулаками.

Артист утверждает, что он прибег к такому поступку, чтобы продемонстрировать общественности оскорбления от бывшей возлюбленной. Он полагает, что не заслуживает такого отношения, поскольку продолжает искренне любить Шевыркову, полностью обеспечивая ее и сына. Башаров отметил, что подарил бывшей жене три квартиры, которые теперь переделаны в одну большую. За его счет был сделан дорогой ремонт, и он оплачивает коммунальные услуги, а также аренду двух гаражей, ранее подаренных им супруге. Также актер выплачивает зарплату домработнице, тратится на обслуживание и мытье автомобиля Шевырковой, и дарит ей дорогие подарки после гастролей. Кроме того, артист ежемесячно платит 140 тысяч рублей алиментов.



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