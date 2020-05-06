Литва призвала ЕС ввести санкции против РФ и Белоруссии

06.05.2020, 9:48, Новости дня

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Европейски союз ввести санкции в отношении РФ и Белоруссии в связи со строительством БелАЭС и принять меры по недопущению попадания электроэнергии из Белоруссии на рынок электроэнергии Литвы.

Литовский парламент большинством голосов одобрил рассмотрение проекта резолюции «Об энергетической независимости и угрозе, создаваемой Белорусской атомной электростанцией». За документ проголосовали 82 депутата, четверо воздержались.

«В принятой резолюции содержится призыв к Европейскому союзу принять юридически обязывающее решение в отношении угрозы, которую представляет для населения Европейского союза Островецкая АЭС и принять соответствующие меры в отношении Белоруссии и России», – говорится в сообщении пресс-службы литовского парламента.

В частности, правительству предлагается добиваться введения санкций со стороны литовских союзников против строителя БелАЭС и других компаний и посредников, участвующих в строительстве и продаже «грязной» энергии со станции. Резолюция Сейма призывает правительство использовать все политические и дипломатические средства для поддержки ЕС, стран-членов Евросоюза и НАТО, Украины, других стран региона и всего международного сообщества в устранении «угрозы», создаваемой БелАЭС.

Напомним, Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, считая электростанцию угрозой безопасности. В конце апреля министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс попросил заместителя госсекретаря США Стивена Бигана поддержать позицию республики в отношении БелАЭС.

В феврале сообщалось, что срок сдачи первого энергоблока Белорусской АЭС может быть отодвинут на год, так как Росатом испытывает трудности во взаимоотношениях с заказчиком.