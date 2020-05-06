 

Литва призвала ЕС ввести санкции против РФ и Белоруссии

06.05.2020, 9:48, Новости дня

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Европейски союз ввести санкции в отношении РФ и Белоруссии в связи со строительством БелАЭС и принять меры по недопущению попадания электроэнергии из Белоруссии на рынок электроэнергии Литвы.

Литовский парламент большинством голосов одобрил рассмотрение проекта резолюции «Об энергетической независимости и угрозе, создаваемой Белорусской атомной электростанцией». За документ проголосовали 82 депутата, четверо воздержались.

«В принятой резолюции содержится призыв к Европейскому союзу принять юридически обязывающее решение в отношении угрозы, которую представляет для населения Европейского союза Островецкая АЭС и принять соответствующие меры в отношении Белоруссии и России», – говорится в сообщении пресс-службы литовского парламента.

В частности, правительству предлагается добиваться введения санкций со стороны литовских союзников против строителя БелАЭС и других компаний и посредников, участвующих в строительстве и продаже «грязной» энергии со станции. Резолюция Сейма призывает правительство использовать все политические и дипломатические средства для поддержки ЕС, стран-членов Евросоюза и НАТО, Украины, других стран региона и всего международного сообщества в устранении «угрозы», создаваемой БелАЭС.

Напомним, Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, считая электростанцию угрозой безопасности.  В конце апреля министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс попросил заместителя госсекретаря США Стивена Бигана поддержать позицию республики в отношении БелАЭС.

В феврале сообщалось, что срок сдачи первого энергоблока Белорусской АЭС может быть отодвинут  на год, так как Росатом испытывает трудности во взаимоотношениях с заказчиком. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Нет никаких доказательств, что у выздоровевших пациентов есть иммунитет к коронавирусу – ВОЗ

03.05 / Казахстан открестился от разработок биооружия

09.04 / Прогноз по смертности от коронавируса в США улучшился

05.04 / Вице-президент “Барселоны” заразился коронавирусом

15.04 / В РФ снизились цены на бензин

05.05 / Раде предложили возобновить работу в обычном режиме

28.04 / Шведская молодёжь продолжает ходить на концерты, соблюдая социальную дистанцию

13.04 / В СФ заметили распространение в ЕС фейков о ситуации с коронавирусом в России

30.04 / ООН запускает спецрейсы для доставки гуманитарной помощи в развивающиеся страны

17.04 / Мишустин расширил список россиян с правом пересекать границу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска