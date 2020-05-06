Роскачество заявило об ухудшении средств для мытья посуды

06.05.2020, 9:48, Новости дня

Специалисты Роскачества проверили средства для мытья посуды и пришли к выводу, что их качество ухудшилось, говорится в сообщении организации.

Эксперты проверили моющие средства семи торговых марок по 18 показателям качества и безопасности, а также сравнили результаты нового исследования с итогами прошлого, передает РИА «Новости».

«Качество средств для мытья посуды ухудшилось», – говорится в сообщении.

Так, по данным последнего исследования, рейтинг топ-10 лучших моющих средств в сравнении с прошлым годом покинули две торговые марки. Лидер рейтинга также стал хуже справляться с загрязнениями, что свидетельствует о снижении качества товара.

Качество продукции еще трех торговых марок в этом отношении также снизилось или не повысилось.

Кроме того, еще в двух моющих средствах было обнаружено повышенное количество микроорганизмов, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

«Попасть в средство микроорганизмы могут из-за использования при его изготовлении загрязненной воды или из окружающей среды (недостаточная очистка воздуха, несоблюдение санитарных норм и т. п.)», – добавили в Роскачестве.

Ранее Роскачество проверило чипсы 16 торговых марок и обнаружило в некоторых из них кадмий, мышьяк и пестициды.