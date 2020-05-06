Психологи из США выявили, что мясоеды крепче веганов в плане психики

06.05.2020, 9:30, Разное

Психологи из США выявили, что сторонники употребления продуктов животного происхождения обладают более крепкой психикой, чем веганы. Это объясняется наличием полезных веществ в рационе мясоедов.

Эксперты исследовали 18 работ, которые касались психического здоровья и использования в рационе мяса. В эксперименте приняли участие 149 559 приверженцев продуктов животного происхождения и 8584 веганов (вегетарианцев). Несмотря на то, что при одном из исследований участники, которые отказались от мясной пищи, имели хорошее настроение, несколько длительных опытов доказали, именно среди них есть очень больше количество людей, склонных к саморазрушению.

У специалистов есть несколько версий для объяснения данного феномена. Рацион, составляющий веганскую или вегетарианскую систему питания, способен спровоцировать недостаток питательных веществ, из-за чего увеличивается риск возникновения депрессии и тревожности. Люди, которые страдают от психических расстройств, регулярно меняют систему питания в качестве помощи самим себе. Человек с расстройством пищевого поведения может отказываться от мяса с целью сокрытия заболевания. Вегетарианцы склонны к состраданию животным и испытывают тревогу или пребывают в депрессии из-за этого.