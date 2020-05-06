Генпрокуратура признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса

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06.05.2020, 9:30, Новости дня

Генеральная прокуратура РФ признала фейком распространяемые в Сети сообщения об искусственном создании коронавируса, заявили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Генпрокуратуры указали, что прокуратурой Москвы в соцсети «Одноклассники» и на портале YouTube были обнаружены видео, в которых утверждается, что коронавирус якобы является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, передает ТАСС.

«В указанном материале содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», – подчеркнули в ведомстве.

Указывается, что ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством России, ни другими официальными органами власти страны не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции.

В связи с этим Генпрокуратура требует ограничить доступ к сайтам, где размещена данная информация.

Ранее с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». В новом выпуске передачи Михалков рассказал о проекте американского бизнесмена Билла Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». Режиссер обратил внимание на номер патента одного из изобретений компании Гейтса ­Microsoft – 060606.



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