Эксперты: Улучшение внешности на фотографиях приводит к набору веса

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06.05.2020, 9:30, Разное

Эксперты отметили, что различные улучшения внешности с помощью фильтров и обработок в Instagram приводят к набору веса. Это касается всех публикаций в различных социальных сетях.
Исследователи из Университета Флориды провели прямую аналогию между количеством публикаций обработанных фотографий в социальных сетях и набором лишнего веса. Оказалось, что чем больше и чаще человек редактирует свои снимки, на которых изображён он сам, тем сложнее ему контролировать свой собственный вес. Таким образом, злоупотребление фотошопом может серьёзно нарушить пищеварение и привести к появлению нервозности и стресса. Всё дело в том, что публикуя фотографии у человека невольно появляется чувство обеспокоенности и заметно растёт уровень тревоги.

Научные сотрудники также привели в пример другую группу респондентов, которые вообще не использовали социальные сети для публикации своих фотографий или делали это крайне редко и без какой-либо обработки. В этом случае человек не имел никаких расстройств, включая психических. Именно поэтому учёные настоятельно рекомендовали свести к минимуму количество обработок фотографий и самих снимков, публикуемых в социальные сети.



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