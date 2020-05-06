Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу книги «Гарри Поттер и философский камень»

06.05.2020, 9:30, Разное

Британский киноактёр Дэниел Рэдклифф принял участие в проекте, призванном оказать поддержку педагогам, родителям и детям в период пандемии коронавируса COVID-19. В рамках инициативы артист озвучил первую главу книги «Гарри Поттер и философский камень» из серии писательницы Джоан Роулинг.

Озвученные ролики, в кадрах которых известные актёры читают главы первой из вошедших в серию книг о юном волшебнике Гарри Поттере, можно просмотреть на официальном интернет-портале Роулинг. Также озвученный роман доступен на просторах сервиса потокового аудио Spotify. Первую из глав читает исполнитель главной роли в экранизации книги «Гарри Поттер и философский камень» Дэниел Рэдклифф. Далее в проекте можно будет увидеть и других знаменитостей, к примеру, Стивена Фрая и Эдди Редмэйна.

В итоге, примерно до середины лета этого года планируется озвучить все главы первой книги Роулинг об учениках и преподавателях магической школы Хогвартс. Обновления авторы инициативы Harry Potter at Home будут добавлять еженедельно.