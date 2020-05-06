Силуанов объяснил появление коронавируса у Мишустина

06.05.2020, 9:25, Разное

О том, что Михаил Мишустин заболел коронавирусом стало известно после того, как сам премьер-министр сообщил об этом президенту России Владимиру Путину. Удивляться тому, что болезнь затронула одного из первых лиц государства, не стоит.

“Никто не застрахован, вирус не выбирает – руководитель ты или нет”, – в интервью изданию “Ведомости” объяснил министр финансов Антон Силуанов. Он пожелал главе кабмина скорейшего выздоровления и выразил уверенность, что уже в ближайшее время они встретятся лично в правительстве.

Произошедшее с Михаилом Мишустиным не отразилось на его работоспособности, заметил Антон Силуанов. По словам главы Минфина, тот находится с подчиненными на связи по телефону и активно включен в рабочий процесс.

В целом, добавил Силуанов, уже несколько недель весь рабочий процесс правительства ведется преимущественно в формате видеосвязи. Он ожидает, что на ближайшее время все так и останется. Учитывая распространение коронавируса в России, такой подход оправдан, считает чиновник.

Напомним, Михаил Мишустин заболел коронавирусом и узнал об этом после того, как получил положительный тест. В Кремле сообщили, что, несмотря на свой диагноз, премьер-министр много работает с документами, а также поддерживает связь с коллегами по телефону.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Апр 2020 в 10:39 PDT