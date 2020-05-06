В Санкт-Петербурге от COVID-19 умерли еще четыре медика

06.05.2020, 9:10, Новости дня

В Санкт-Петербурге умерли еще четыре медицинских работника, заразившихся коронавирусом, сообщается на сайте городской администрации.

По данным петербургских властей, умерли врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович, медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова и две санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена – Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа. Когда умерли медики, в сообщении не уточняется.

По данным городского комитета по здравоохранению на 30 апреля, в Санкт-Петербурге диагноз “коронавирус” подтвердился у 251 медработника, 162 остаются в инфекционной Боткинской больнице, некоторые лечатся на дому.

Ранее сообщалось, что в Мариинской больнице Санкт-Петербурга заразились коронавирусом 17 сотрудников, положительные тесты получили около 300 пациентов и сотрудников НИИ им. Вредена, семеро врачей больницы Святого Георгия, также коронавирусную инфекцию подтвердили у 111 сотрудников в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Двое врачей Александровской больницы с подтвержденным диагнозом умерли. Умерла также сотрудница Городской станции скорой помощи с подтвержденным положительным тестом на коронавирус.

По данным на 5 мая, в Петербурге зарегистрировано 5,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 37 человек.

Накануне стало известно, что из-за вспышки коронавируса в отставку ушел главврач городской больницы № 1 Омска Георгий Соболев. Это произошло после того, как сотрудники медучреждения выстроились в огромную очередь для сдачи тестов на коронавирус, позже больницу закрыли на карантин. Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова заявила, что Соболев “не смог уберечь свой коллектив и не смог принять нужные меры эпидемической безопасности”. По ее данным, сейчас коронавирус выявили у 16 сотрудников больницы: у четырех врачей и 12 специалистов младшего и среднего звена.

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 5 мая, всего в Омской области выявлен 191 случай инфицирования. Пять человек скончались, 42 выздоровели.