Леонид Агутин в кризис 1998 года потерял большую сумму денег

06.05.2020, 9:09, Разное

Певец Леонид Агутин в беседе с коллегой Антоном Беляевым, проведенной в прямом эфире в Instagram, вспомнил о потере огромной суммы денег во время кризиса 1998 года. В то время из принадлежащих ему 42 тысяч долларов осталось лишь пять.

Леонид Агутин рассказал, что на тот момент в агентстве авторских прав у него набралось 42 тысячи долларов, которые из-за различных обстоятельств он не мог приехать забрать. Эта сумма скопилась за несколько лет работы. Во время кризиса на протяжении 10 дней они превратились в 15 тысяч, позже — в 10, а потом — в 5. Артист попробовал посмотреть на эту ситуацию с юмором, поскольку в те времена другие люди потеряли намного большее количество денег. Певец решил начать все сначала, и у него получилось добиться успеха.

В данное время музыкант пребывает на самоизоляции в загородном доме в Подмосковье вместе с женой Анжеликой Варум, однако время от времени навещает свою квартиру в столице. Леонид Агутин подчеркивает необходимость наличия накоплений в кризис, поскольку без финансового капитала очень непросто пережить трудный период, передает сайт teleprogramma.pro.