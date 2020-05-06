 

Леонид Агутин в кризис 1998 года потерял большую сумму денег

06.05.2020, 9:09, Разное

Певец Леонид Агутин в беседе с коллегой Антоном Беляевым, проведенной в прямом эфире в Instagram, вспомнил о потере огромной суммы денег во время кризиса 1998 года. В то время из принадлежащих ему 42 тысяч долларов осталось лишь пять.
Леонид Агутин рассказал, что на тот момент в агентстве авторских прав у него набралось 42 тысячи долларов, которые из-за различных обстоятельств он не мог приехать забрать. Эта сумма скопилась за несколько лет работы. Во время кризиса на протяжении 10 дней они превратились в 15 тысяч, позже — в 10, а потом — в 5. Артист попробовал посмотреть на эту ситуацию с юмором, поскольку в те времена другие люди потеряли намного большее количество денег. Певец решил начать все сначала, и у него получилось добиться успеха.

В данное время музыкант пребывает на самоизоляции в загородном доме в Подмосковье вместе с женой Анжеликой Варум, однако время от времени навещает свою квартиру в столице. Леонид Агутин подчеркивает необходимость наличия накоплений в кризис, поскольку без финансового капитала очень непросто пережить трудный период, передает сайт teleprogramma.pro.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Звезды “Ривердэйла” Коул Спроус и Лили Рейнхарт не расстались: “Они вместе, но карантин проводят порознь”

07.04 / Мнение: Превосходство в поле

03.05 / в

19.04 / Звезде Бродвея Нику Кордеро ампутировали ногу из-за осложнений от коронавируса

03.04 / Экстрасенс Миронова в будущем Самойловой «увидела» нового мужчину, у Джигана – проблемы с законом

05.05 / Учёные рассказали, в чём заключается польза чая для здоровья

26.04 / Вирусолог рассказал о продолжительности коронавируса у бессимптомных больных

04.05 / Житель Красноярского края зарезал врача во время конфликта и лег спать

02.04 / Актриса Рэйчел Блум в один день сообщила о рождении дочери и смерти близкого друга

04.04 / В Самоизе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска