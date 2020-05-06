Доктор Мясников показал видео из коронавирусного стационара

06.05.2020, 9:08, Новости дня

Главврач столичной ГКБ №71 и телеведущий Александр Мясников поделился видео из коронавирусного стационара своей больницы.

Так, Мясников в защитном костюме показал, как лечат больных, в том числе на ИВЛ. «Интубируем не всех, есть другие методы лечения», рассказал он.

Также врач показал своих коллег: «Все готовы, все работают», пишет «Царьград».

Во время съемки, по словам Мясникова, в отделении было относительно мало пациентов, но некоторые в тяжелом состоянии – среди них знакомый врача. «Между небом и землей сейчас», – рассказал Мясников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Доктор Мясников | Dr.Myasnikov (@drmyasnikov.ru) 5 Май 2020 в 11:36 PDT

Он отметил, что есть и выздоровевшие – например, только что выписали 70-летнего пациента. «Подходил, благодарил», – рассказывает врач.

«Будем надеяться, что все это скоро закончится», – добавил Мясников, и в завершение показал вселяющую надежду надпись на двери кабинета: «Выход на работу. Победа будет за нами!».

«Спасибо всем врачам! Здоровья вам всем, держитесь! Без вас никак!» – написали подписчики доктора.

Как ранее сообщили в Минздраве, суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по РФ составляет 7,9%.

За минувшие сутки в России подтвердили 10102 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 155,4 тыс. случаев заболевания.