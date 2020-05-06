Российские ученые создали тест для выявления рака органов пищеварения по выдыхаемому воздуху

06.05.2020, 8:53, Разное

Российские исследователи создали тест-систему, с помощью которой можно провести диагностику рака органов пищеварения благодаря анализу выдыхаемого воздуха. Используя новую разработку, медики смогут определять болезни на ранних этапах.

Ученые предложили производить разработанные ими системы, позволяющие проводить диагностику рака. У тестов есть преимущества перед с существующими диагностическими устройствами, которые доставляются из заграницы. Благодаря этому станет возможным выявление онкологических заболеваний на ранних этапах заболевания. Тест-система основывается на определении соотношения между изотопами углерода-13 и углерода-12, содержащимися в воздухе, который выдыхает пациент. «Данный комплекс позволит меньше тратить средств на покупку оборудования и расходных материалов за границей. Благодаря новой разработке медики смогут охватить большее число населения для проверки и раннего выявления болезней органов пищеварения. Это позволит значительно повысить длительность и качество жизни людей», — рассказали специалисты. На данный момент в РФ имеются импортные тест-системы. Стоит отметить, их недостаточно, чтобы быстро и качественного определить распространенные болезни органов пищеварения. На создание и производство тест-систем потратят 4,5 млн рублей. Об этом пишет «Lenta.ru».