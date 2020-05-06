Силуанов рассказал о работе Мишустина во время болезни

06.05.2020, 8:53, Новости дня

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что глава российского правительства Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и продолжает работать.

«Что касается новости о болезни Михаила Владимировича, то никто не застрахован, вирус не выбирает – руководитель ты или нет. Желаю скорейшего выздоровления; уверен, скоро встретимся в правительстве. Хотя и сейчас председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс – сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем», – сказал Силуанов в интервью газете «Ведомости».

Он также отметил, что работа правительства уже несколько недель ведется преимущественно по видеосвязи и в ближайшее время такой формат сохранится.

На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.