Санитарный самолет разбился в Аргентине

06.05.2020, 8:53, Новости дня

Санитарный самолет Learjet-35, на борту которого находились четыре человека, разбился при посадке в ночь на среду в городе Эскель (провинция Чубут) на юге Аргентины, сообщили в управлении по безопасности на транспорте.

Газета La Nacion сообщила, что самолет вылетел из Буэнос-Айреса, на борту находились два пилота, врач и медсестра, которые должны были перевезти в столицу трехлетнего мальчика с заболеванием сердца, передает ТАСС.

Выясняется, удалось ли выжить кому-нибудь из них в результате инцидента.

Основной причиной катастрофы, вероятно, стал сильный туман: видимость в районе аэропорта Эскеля, расположенного в предгорьях Анд, составляла всего 100 метров.

Ранее пассажирский самолет с медиками на борту разбился на Филиппинах.