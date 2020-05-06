 

Эксперты составили ТОП-5 самых надежных кроссоверов с пробегом

06.05.2020, 8:53, Разное

Эксперты автомобильного рынка составили ТОП-5 самых надёжных кроссоверов с пробегом. Неоспоримым лидером оказалась модель Toyota RAV4 2013-2019 годов выпуска.
В рейтинге учитывались исключительно реальные отзывы владельцев и обращения в сервисные центры. В итоге Toyota RAV4, выпущенная с 2013 по 2019 годы, получила наибольшую сумму баллов по надёжности и заслужила первую строчку. Единственные жалобы, которые поступали, указывали на недостаточно хорошие тормоза. В остальном машина практически не вызывает нареканий и поэтому пользуется внушительным спросом на вторичном рынке. Даже после семи лет эксплуатации у транспортного средства редко были нарекания по двигателю или коробке передач.

На втором месте разместился ещё один представитель японского автопрома в лице Honda CR-V. Модели 2012-2018 годов выпуска признаны одними из самых надёжных и небольшие поломки зафиксированы в КПП. Тройку лидеров замыкает ещё одна Toyota RAV4, но в этот раз с другими годами выпуска – 2006-2012. У этого поколения, как и лидера рейтинга, особых замечаний не выявлено. Четвёртое место за Audi Q5 (2008-2017). Слабым местом этих машин оказалась подвеска. Пятая строчка досталась Nissan X-Trail. На машины, впущенные с 2007 по 2014, жалобы поступали по поводу неисправности выхлопной или тормозной систем, а также кондиционера.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Онлайн-сервисы презентуют льготные условия на игры в период карантина

14.04 / Личное: С друзьями интереснее, чем с любимой

06.05 / Мнение: Один из организаторов переворота в Венесуэле работал охранником Трампа

07.04 / Мнение: Исследование на антитела к коронавирусу

26.03 / В Москве официант обменял 3 миллиона на “билеты банка приколов”

29.04 / Ученые подсчитали, насколько чаще мужчины умирают от COVID-19

14.04 / Общество: Как пропускная система позволяет российским городам бороться с COVID-19

05.05 / Ноутбуки Microsoft Surface Book 3 сравнили с мощными игровыми ПК

27.04 / Вера Брежнева во время карантина попробовала себя в роли визажиста

15.04 / “Божественная!”: Звезды шоу-бизнеса поздравили Аллу Пугачеву с 71-летием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска