Эксперты составили ТОП-5 самых надежных кроссоверов с пробегом

06.05.2020, 8:53, Разное

Эксперты автомобильного рынка составили ТОП-5 самых надёжных кроссоверов с пробегом. Неоспоримым лидером оказалась модель Toyota RAV4 2013-2019 годов выпуска.

В рейтинге учитывались исключительно реальные отзывы владельцев и обращения в сервисные центры. В итоге Toyota RAV4, выпущенная с 2013 по 2019 годы, получила наибольшую сумму баллов по надёжности и заслужила первую строчку. Единственные жалобы, которые поступали, указывали на недостаточно хорошие тормоза. В остальном машина практически не вызывает нареканий и поэтому пользуется внушительным спросом на вторичном рынке. Даже после семи лет эксплуатации у транспортного средства редко были нарекания по двигателю или коробке передач.

На втором месте разместился ещё один представитель японского автопрома в лице Honda CR-V. Модели 2012-2018 годов выпуска признаны одними из самых надёжных и небольшие поломки зафиксированы в КПП. Тройку лидеров замыкает ещё одна Toyota RAV4, но в этот раз с другими годами выпуска – 2006-2012. У этого поколения, как и лидера рейтинга, особых замечаний не выявлено. Четвёртое место за Audi Q5 (2008-2017). Слабым местом этих машин оказалась подвеска. Пятая строчка досталась Nissan X-Trail. На машины, впущенные с 2007 по 2014, жалобы поступали по поводу неисправности выхлопной или тормозной систем, а также кондиционера.