Бутусов назвал должность, на которую собираются назначить Саакашвили

06.05.2020, 8:45, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский может подписать указ о назначении на новую должность бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

Об этом 6 мая сообщил в Facebook главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

“6 мая ожидается указ президента о назначении Михаила Саакашвили секретарем Национального совета реформ, председателем которого является президент Украины Владимир Зеленский. При этом президент расширит полномочия Саакашвили – он получит право принимать участие в заседаниях Кабинета Министров. Также будет уточнена периодичность собраний Нацсовета – не реже одного раза в месяц”, – написал он.

Журналист отметил, что Зеленский дает Саакашвили “государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах”.

“Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный. Интересно, что Зеленский принял решение о назначении, несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды. Это важный сигнал – назначить на должность, пусть и символическую, личного врага [президента РФ Владимира] Путина. С точки зрения дипломатии это знаковый ход. Одновременно Зеленский признал, что приговоры судов Грузии по Саакашвили Украина считает недействительными. Демарши грузинского руководства Зеленский оставил без ответа”, – объяснил Бутусов.

По его данным, Саакашвили не планирует в первое время “каких-либо резких политических движений, конфликтов”.

“Его задача – определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны”, – написал Бутусов.

6 мая ожидается указ президента о назначении Михаила Саакашвили секретарем Национального совета реформ, председателем… Posted by Юрий Бутусов on Teisipäev, 5. mai 2020

22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у политика “есть потенциал для поддержки правительства Украины”.

Достаточного количества голосов за назначение Саакашвили нет, его кандидатуру в Верховную Раду не вносили.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура высказал мнение, что, если президент обратится к фракции с призывом поддержать это кадровое решение, голоса найдутся. “Не было официального заявления Зеленского. Если президент озвучит на заседании фракции, что нам нужно поддержать Саакашвили, мы обязательно поддержим это решение. У нас будет 226 голосов во фракции”, – считает он.

По данным “Украинской правды” и “РБК-Украина”, экс-президент Грузии может занять пост советника президента или должность в Национальном совете реформ.

30 апреля глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что для Саакашвили нашли новую должность. Какую именно, нардеп не сказал.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции в 2013 году он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него были открыты уголовные дела.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Ушел в отставку, потому что украинские власти, по его словам, поддерживали коррупционные кланы.