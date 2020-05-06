Кулеба рассказал о тактике и стратегии возвращения Крыма Украине

06.05.2020, 8:45, Новости дня

Украина разрабатывает стратегию возвращения Украине оккупированного Россией Крыма. Об этом 5 мая сообщил в интервью “Радио НВ” министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Разрабатываем стратегию, концепцию, видение относительно оккупированного Крыма… Тактические задачи. Первая – как мы удерживаем оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе – как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье – какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать, чтобы оказывать давление на Россию”, – сказал дипломат.

Он также назвал стратегическую задачу – как Крым будет возвращен Украине.

“Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет”, – подчеркнул Кулеба.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.