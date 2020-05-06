Экс-нардеп Святаш получил убежище в России

06.05.2020, 8:45, Новости дня

Бывший народный депутат от группы “Відродження” Дмитрий Святаш, который находится в розыске в Украине, получил убежище в России. Об этом со ссылкой на источник в Генконсульстве РФ в Харькове сообщило 5 мая 057.ua.

По данным издания, Святаш и его семья – жена и два сына (2015 и 2017 годов рождения) – воспользовались российской программой “Соотечественник”, туда обратилась и заполнила документы Анжелика Святаш.

Одобрение от властей РФ они уже якобы получили и собираются жить в Липецке на улице Гагарина.

Собеседник 057.ua в правоохранительных органах рассказал, что в Россию Святаш уехал зимой, жена в феврале пересекла украинско-российскую границу на пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области, а детей еще в декабре 2019 года отправили в Россию через Минск.

По данным издания, от украинского гражданства Святаш не отказался.

8 октября 2019 года прокуратура Киева сообщила Святашу о подозрении в завладении 1,1 млрд грн средств “Укрсиббанка”. По данным следствия, бывший нардеп в течение 2008–2018 годов, “действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний АИС, мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО “Укрсиббанк” на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб вышеуказанному банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн”. В рамках этого уголовного производства были арестованы и переданы на ответственное хранение Нацагентству по розыску и управлению активами более 80% активов АИС.

9 октября Святашу объявили о подозрении в недостоверном декларировании: по данным НАБУ, экс-депутат не указал в электронных декларациях за 2015-й и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед АО “Укрсиббанк” (в декларации за 2015 год – $149,97 тыс. и €149,66 тыс, а в декларации за 2016 год – $467,51 тыс. и €450,36 тыс.).

Национальное антикоррупционное бюро объявило экс-нардепа в розыск 8 ноября 2019 года.