 

Богатые дольше бедных сохраняют здоровье. И тут неравенство

06.05.2020, 8:41, Разное

Богатые люди живут здоровой жизнью без инвалидности в среднем на девять лет дольше, чем менее обеспеченные, согласно крупному международному исследованию, которое было опубликовано в The Journals of Gerontology. Большая часть предыдущих исследований фокусировалась на связи социально-экономического положения и продолжительности жизни, а не на ее качестве.

«Хотя ожидаемая продолжительность жизни является полезным показателем здоровья, качество жизни по мере того, как мы становимся старше, также имеет решающее значение. Измеряя ожидаемую продолжительность здоровой жизни, мы можем получить оценку количества лет, проведенных в хорошем здоровье или без инвалидности», – рассказала ведущий автор Паола Занинотто (Paola Zaninotto), специалист по общественному здравоохранению из Университетского колледжа Лондона.

Ученые проанализировали данные 25557 человек старше 50 лет, взятые из двух исследований старения: британского (10754 участника) и американского (14803 участника). Результаты исследования в обеих странах были сходными.

Исследователи обнаружили, что богатство оказалось наиболее значимым социально-экономическим фактором в прогнозировании продолжительности здоровой жизни до начала возрастных нарушений (например, неспособности встать с постели или самостоятельно приготовить пищу).

Согласно полученным данным, самые богатые 50-летние мужчины могут рассчитывать еще на 31 год жизни без серьезных возрастных нарушений, тогда как наименее обеспеченные – на 22-23 года. Что касается женщин, для них ожидаемая продолжительность здоровой жизни составляет соответственно 33 года против 24 лет.

«Неравенство в ожидаемой продолжительности здоровой жизни существует в одинаковой степени в обеих странах. В обеих странах усилия по сокращению неравенства в отношении здоровья должны быть нацелены на людей из неблагополучных социально-экономических групп», – написали авторы в своем заключении.



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