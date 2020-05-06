 

В Москве провели миллион тестов на COVID-19

06.05.2020, 8:40, Новости дня

В Москве количество проведенных тестов на коронавирус достигло одного миллиона. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За последнюю неделю масштабы тестирования на COVID-19 увеличились в два раза. По ее словам, ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов. Их делают в городских, федеральных и частных лабораториях, передает "Интерфакс".

Ракова подчеркнула, что число сделанных анализов растет, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. Это свидетельствует о том, что столичным властям удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых осложнений.

 

По последним данным, в РФ зафиксировано 155370 случаев заболевания, 1451 пациент скончался. Большая часть заболевших — 80115 — в Москве. Из них 816 человек скончались.



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