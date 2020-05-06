Трамп стремится вновь открыть экономику США

06.05.2020, 8:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы должны начать возвращаться к привычному образу жизни, даже если это приведет к еще большему количеству заболевших и умерших от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп сказал, что готовится ко "второй фазе" реакции США на коронавирус. Она будет включать в себя роспуск целевой группы экспертов по общественному здравоохранению Белого дома, включая Энтони Фаучи и Дебору Биркс, которые до сих пор руководили реакцией правительства на вспышку COVID-19.

Трамп признал, что открытие экономики, скорее всего, будет иметь негативные последствия. "Будут ли затронуты некоторые люди? Да. Пострадают ли некоторые люди? Да, — сказал Трамп. — Но мы должны открыть нашу страну, и мы должны открыть ее скоро".

В США продолжается самая крупная вспышка коронавируса в мире: на сегодняшний день около 1,2 миллиона человек инфицированы и более 70 тысяч умерли.

Президент выразил растущее разочарование вызванной коронавирусом рецессией.

Предварительные данные Министерства торговли США показали, что в первом квартале крупнейшая в мире экономика сократилась на 4,8% в годовом выражении. За последние шесть недель более 30 миллионов американцев обратились за пособиями по безработице.

Трамп призвал штаты смягчить меры социального дистанцирования и позволить предприятиям вновь открыться, хотя и предупредил, что это должно быть сделано "безопасно".

Он также выразил несогласие с двумя новыми прогнозами относительно того, что может произойти, если страна слишком быстро снимет ограничения, введенные для борьбы с пандемией. Модель Университета Джона Хопкинса показывает, что число смертей может достичь 3000 в день к 1 июня. По оценкам Вашингтонского университета, количество умерших от коронавируса в США может достичь 135 тысяч человек к началу августа.

"Эти модели были такими неправильными с самого первого дня. Как по нижней границе, так и по верхней, — сообщил Трамп в интервью ABC. — Они были так неправы, они были так не в себе. И они продолжают создавать новые модели, новые модели, и они ошибаются".