Премьер-лига Англии считает потери. Круче всех попал “Арсенал”

06.05.2020, 8:40, Новости дня

Более 1 млрд евро или 880 млн фунтов стерлингов составят потери футбольной английской премьер-лиги, если все игры завершающей части нынешнего прерванного сезона и будущего чемпионата будут проводиться без зрителей. При этом более всего пострадает лондонский "Арсенал", который больше всех зарабатывал на билетах.

В сезоне-2018-2019 почти 25% всех доходов "Арсенала" составили деньги, которые лондонцы получали в дни матчей. Согласно мнению экспертов издания The Telegraph, если фанаты "канониров" не смогут посещать арену "Эмирейтс" до мая следующего года, то клуб потеряет 122 млн фунтов или 130 млн евро.

В абсолютных величинах больше команды из Лондона потеряет "Манчестер Юнайтед" – около 140 млн фунтов или 160 млн евро, однако выручка манкунианцев в дни матчей составляет 17,7% от общих доходов клуба. Если с декабря матчи разрешат проводить со зрителями, потери клубов снизятся до 417 млн фунтов или 480 млн евро.