Ученые назвали утренний секс полезным для здоровья

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06.05.2020, 8:30, Разное

Ученые рассказали, какую пользу несет утренний секс. Результаты исследования продемонстрировали, что интимная близость в начале дня повышает качество жизни и работоспособность человека.
По словам экспертов, с утра организм имеет больше энергии, что позволяет продлить половой акт в отличие от вечернего времени. Чем продолжительней процесс, тем больше выделяется дофамина — гормона радости, способствующего активации головного мозга и повышению работоспособности. Оргазм в свою очередь снимает спазм сосудов и положительно сказывается на общем самочувствии людей.

Кроме того, во время утреннего секса выделяются гормоны, улучшающие внешность, здоровье кожи и состояние волос и ногтей человека на весь день. Интимная близость не только повышает настроение, но и увеличивает самооценку, а также нормализует работу нервной системы. Поэтому исследователи советуют заниматься сексом утром, а не в вечерние часы.



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