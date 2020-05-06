Ученые назвали утренний секс полезным для здоровья

06.05.2020, 8:30, Разное

Ученые рассказали, какую пользу несет утренний секс. Результаты исследования продемонстрировали, что интимная близость в начале дня повышает качество жизни и работоспособность человека.

По словам экспертов, с утра организм имеет больше энергии, что позволяет продлить половой акт в отличие от вечернего времени. Чем продолжительней процесс, тем больше выделяется дофамина — гормона радости, способствующего активации головного мозга и повышению работоспособности. Оргазм в свою очередь снимает спазм сосудов и положительно сказывается на общем самочувствии людей.

Кроме того, во время утреннего секса выделяются гормоны, улучшающие внешность, здоровье кожи и состояние волос и ногтей человека на весь день. Интимная близость не только повышает настроение, но и увеличивает самооценку, а также нормализует работу нервной системы. Поэтому исследователи советуют заниматься сексом утром, а не в вечерние часы.