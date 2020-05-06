Кинокартина «В бой идут одни старики» возглавила рейтинг самых популярных лент о войне у россиян

06.05.2020, 8:30, Разное

Кинокартина «В бой идут одни старики» возглавила рейтинг самых популярных лент о войне среди российских зрителей. Также аналитики подсчитали самые частые запросы русскоязычного сообщества в 2019 году по теме фильмов и сериалов.

Фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики» стал неоспоримым лидером среди военных картин по версии русскоговорящих зрителей. Ему удалось одержать безоговорочную победу, опередив не менее значимые картины «Офицеры» и «А зори здесь тихие». В пятёрке лучших оказались «Они сражались за Родину» и «Судьба человека», пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».

Помимо этого специалисты проанализировали запросы россиян в 2019 году и пришли к выводу, что среди фильмов и сериалов самым популярным стал «Джокер». На втором месте картина Тарантино «Однажды в Голливуде», а третье досталось марвеловским «Мстителям».