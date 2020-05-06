 

В Москве провели 1 млн тестов на коронавирус

06.05.2020, 8:30, Новости дня

Количество проведенных в Москве тестов на коронавирус достигло 1 млн, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем активно наращивать объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований. Ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов», – отметила Ракова, передает РИА «Новости».

Так, за последнюю неделю в Москве вдвое увеличились масштабы тестирования на коронавирус для своевременной диагностики и оказания медицинской помощи. Количество подтвержденных тестов на коронавирус растет, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне.

По словам Раковой, такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов.

За минувшие сутки в России подтвердили 10102 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 155,4 тыс. случаев заболевания. 



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