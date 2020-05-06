 

Россияне захотели вернуться в офис после «удаленки»

06.05.2020, 8:30, Новости дня

После отмены удаленного режима работы 50% россиян хотели бы вернуться в офис и работать в коллективе, свидетельствует исследование сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

Примерно треть респондентов высказала желание чередовать оба формата. Только 20% довольны «удаленкой» и согласны продолжить работу в таком формате, передает РИА «Новости». 

Работающие удаленно чаще всего жаловались, что постоянно находят другие занятия. От работы дома не отвлекаются только 34% участников опроса. 

На спортивную разминку прерываются 28% опрошенных, 23% смотрят в рабочее время сериалы, 22% «уходят» на обед, смотрят шоу на YouTube 17% респондентов и даже гуляют – 15%.

Чаще всего на «удаленке» занимаются домашними делами 27% участников опроса. Дети, с которыми надо делать уроки для дистанционного обучения, и родственники отвлекают от работы 21% опрошенных. Телевизор, интернет и холодильник мешает работать 19% и 7% респондентов соответственно. Ничто не может завладеть вниманием во время работы у 42% участников опроса.

В варианте «другое» респонденты чаще всего отмечали, что их отвлекают дети, с которыми надо делать уроки для дистанционного обучения.

В исследовании в апреле приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России. 

Ранее сообщалось, что большинство россиян хотят сменить текущее место работы: одни планируют найти более перспективную вакансию, а другие опасаются трудностей, которые переживает работодатель в условиях карантина. 



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