 

Ксению Бородину уличили в покупке поддельной сумки Chanel

06.05.2020, 8:30, Разное

Ксения Бородина является примером элегантности и стиля для своих поклонников. Однако телеведущую уличили в приобретении реплики брендовой сумки Chanel, которую она выдает за оригинал.
Ксения Бородина постоянно советует своим фолловерам, как правильно выбирать и сочетать наряды и аксессуары. Во время самоизоляции она активно занялась шопингом, на который не жалеет денежных средств. Телеведущая купила новые вещи для дочерей, носящих Chanel, Dior и Gucci. Знаменитость признается, что ей также нравятся изделия, продающиеся в масс-маркетах.

В течение последних двух месяцев телеведущая продемонстрировала поклонникам две практически одинаковые сумки Chanel. Аксессуар в бежевом цвете является подарком, а в черном – ее личным приобретением. Цена такой оригинальной сумки составляет 405 тысяч рублей. Однако пользователи Сети обвиняют ведущую «Дом-2» в покупке не оригинальной сумки, а ее реплики, которая обошлась ей всего в 32 тысячи рублей. Таким образом, ей удалось сэкономить 373 тысячи рублей.

По информации Telegram-канала «Курятник», сумку Бородина приобрела в одном из онлайн-магазинов, специализирующихся на продаже подобных вещей. К тому же, не впервые телеведущую уличают в обмане такого рода. Ранее она была замечена на территории столичного рынка «Дубровка», где продаются подделки практически всех известных брендов. После этого Бородина демонстрировала поклонникам новый образ, якобы обошедшийся ей в огромную сумму денег.



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