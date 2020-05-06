Стало известно о возможном введении «масочного режима» по всей России

06.05.2020, 8:16, Новости дня

На всей территории РФ могут ввести масочный режим, такая мера обсуждалась на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, пишут СМИ.

В среду президент РФ Владимир Путин проведет совещание «по вопросам реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом»: ожидается, что будут заслушаны рекомендации по поэтапному выходу населения и экономики из режимов санитарных ограничений после майских праздников, передает «Коммерсант».

Ранее подготовить такие рекомендации президент поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Во вторник руководитель рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание с губернаторами о внедрении обязательного ношения защитных масок в России. Издание предполагает, что «масочный режим» могут ввести по всей стране

Отметим, что такой режим уже ввели в ряде регионов России, включая Самарскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье.

В постановлении о введении в Подмосковье «масочного режима» указывается, что рекомендуется «использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях)».

В случае нарушения жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 4 тыс. рублей.

Напомним, заслуженный врач РФ Сергей Дорофеев заявлял, что в стране необходимо ввести масочный режим, чтобы обезопасить людей и прервать цепочку новых заражений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.