Данные планшета Microsoft Surface Go 2 раскрыли до анонса

06.05.2020, 8:09, Разное

Технические и внешние данные планшета Microsoft Surface Go 2 раскрыли до официального анонса. Инженеры сохранили аналогичные габариты устройства, что были у предыдущей модели.

Несмотря на сохранение всех внешних параметров, Microsoft Surface Go 2 стал куда более производительнее. Также поклонников порадует более внушительный экран с диагональю 10,5 дюймов. Из-за небольших рамок сам планшет остался таким же, но качество картинки и рабочая область заметно увеличились. Для покупки будут доступны сразу несколько версий с серой, чёрной и красной клавиатурой. Впрочем, как отметили инсайдеры, если прошлая устраивает владельца, то её можно сохранить и беспрепятственно использовать с новой моделью планшета. Это касается и прочих атрибутов, включая чехол. Таким образом, остаётся неясно, станут ли в компании презентовать новые аксессуары для следующего поколения планшетов.

В плане технических характеристик в Microsoft Surface Go 2 установят процессор Pentium Gold 4425Y или аналогичный по производительности Core m3-8100Y. Сообщается и о наличии SSD-диска размером 256 Гб, что станет новшеством для планшетов Microsoft. Его стоимость на цифровом рынке США должна стартовать от 400 долларов в зависимости от объёма ОЗУ и собственной памяти. Анонс намечен на конец мая.