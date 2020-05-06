 

Трамп отказался надеть маску во время визита на завод в Аризоне

06.05.2020, 8:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп не стал надевать защитную медицинскую маску во время посещения завода по производству средств индивидуальной защиты для медиков, хотя правила безопасности предписывали сделать это в обязательном порядке, информирует CNN.

Телеканал приводит кадры, на которых Трамп изучает производство на заводе компании Honeywell в Аризоне в защитных очках, но без маски. При этом на видеозаписи виден знак, требующий от всех сотрудников носить ее постоянно. При этом перед тем, как отправиться в Аризону, американский президент заявил, что собирается надеть маску, передает ТАСС.

После появления видеозаписи посещения Трампом завода в Белом доме пояснили, что администрация предприятия не настаивала на обязательном ношении масок президентом и сопровождающими его лицами, хотя ряд мер безопасности были предприняты. В частности, и сам Трамп, и другие участники визита носили защитные очки.

В апреле другой президент – не верящий в коронавирус лидер Бразилии Жаир Болсонару –посетил больницу без маски. Он также усомнился в целесообразности карантина по коронавирусу.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения этой инфекцией, умерли свыше 71 тыс. человек.  



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