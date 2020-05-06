 

В Москве резко возросло количество смертей от коронавируса

06.05.2020, 8:06, Разное

Столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом опубликовал новые данные о погибших. За последние сутки в Москве от COVID-19 скончались еще 50 человек, что значительно больше показателей нескольких предыдущих дней.

У всех погибших был положительный тест на коронавирус. Также пациентам была диагностирована пневмония, сообщили столичные власти.

Напомним, что остановить распространение коронавируса в Москве пока не удалось. По данным на раннее утро 6 мая, в столице от COVID-19 лечатся больше 80 тысяч человек, выздоровели 7,8 тысячи. Всего с начала эпидемии в столице от этого заболевания погибли более 800 человек. В городе введен строгий режим самоизоляции, гражданам предписано не покидать дома без особой необходимости.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Ученые: К 2050 году ледяной щит Арктики может полностью растаять

30.04 / Мнение: Венедиктов приставал к пресс-секретарю Навального: к счастью, это девушка

11.04 / Мнение: Согласие США сократить добычу нефти не имеет критического значения для страны

13.04 / Эксперты запустили на старой модели Xiaomi Mi 6 спецверсию Windows 10

29.04 / Препарат для лечения артрита не помог пациентам с COVID-19

25.04 / Мнение: Ради “общественного блага”

05.05 / Apple в рекламе MacBook Pro использовала скриншот из игры Dota 2

03.04 / Биолог Сергей Нетёсов назвал способ прекратить распространение коронавируса в России

12.04 / Мнение: Ким Чен Ын инспектирует истребительный полк

25.04 / Поклонники затравили Ксению Собчак за раздачу еды пенсионерам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска