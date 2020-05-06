Вирусолог: коронавирусом можно заразиться дома
06.05.2020, 8:06, Разное
Доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альштейн рассказал о риске заражения коронавирусом дома. Об этом сообщает “Комсомольская правда” со ссылкой на “Пятый канал”.
Оказывается, COVID-19 можно подхватить через еду и даже воду. Вирусолог настоятельно рекомендует пить кипяченую воду, мыть фрукты и овощи горячей водой. “На всякий случай нужно проводить термическую обработку продуктов – обычная защита для предупреждения кишечных инфекций”, – цитирует специалиста RT. Однако эксперт отметил, что такой риск заражения относительно невысокий.
Альштейн также сказал о важности мыть руки как можно чаще. Кроме того, нужно протирать поверхности желательно антисептическими средствами и соблюдать дистанцию с людьми минимум в два метра, пишет URA.RU.
Тем временем, за последние три дня в России было зафиксировано свыше 30 тысяч случаев заражения коронавирусом. В общей сложности COVID-19 подхватили более 155 тысяч жителей страны. Скончались почти 1,4 тысяч человек, выздоровели – почти 20 тысяч.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет