Вирусолог: коронавирусом можно заразиться дома

06.05.2020, 8:06, Разное

Доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альштейн рассказал о риске заражения коронавирусом дома. Об этом сообщает “Комсомольская правда” со ссылкой на “Пятый канал”.

Оказывается, COVID-19 можно подхватить через еду и даже воду. Вирусолог настоятельно рекомендует пить кипяченую воду, мыть фрукты и овощи горячей водой. “На всякий случай нужно проводить термическую обработку продуктов – обычная защита для предупреждения кишечных инфекций”, – цитирует специалиста RT. Однако эксперт отметил, что такой риск заражения относительно невысокий.

Альштейн также сказал о важности мыть руки как можно чаще. Кроме того, нужно протирать поверхности желательно антисептическими средствами и соблюдать дистанцию с людьми минимум в два метра, пишет URA.RU.

Тем временем, за последние три дня в России было зафиксировано свыше 30 тысяч случаев заражения коронавирусом. В общей сложности COVID-19 подхватили более 155 тысяч жителей страны. Скончались почти 1,4 тысяч человек, выздоровели – почти 20 тысяч.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 4 Май 2020 в 11:50 PDT